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У роботі monobank стався збій (оновлено)

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У роботі monobank стався збій (оновлено)
Вранці, 9 січня, в роботі віртуального банку monobank стався збій. Невдовзі фахівцям вдалося полагодити систему.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", – зазначив він. Менше, ніж за годину банкір заявив про відновлення роботи після збою.

Раніше користувачі банку скаржилися, що не працюють сервіси накопичення "Банки". Утім, перекази з картки на картку відбувалися без проблем.

Як повідомлялося, 12 грудня банк зазнав масованої DDoS-атаки.

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Топ коментарі

  • Ol Ol 489f6131
    Нал у банці надійніше ніж безнал у банку.
  • Серая Лиса
    І зовсім не через хакерські атаки. Зелені можуть відібрати гроші легким натисканням кнопки.
  • Sergey A b3cf7edb
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