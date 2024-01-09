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Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень на 10 мільярдів за чотири місяці, – Умєров

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Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень на 10 мільярдів за чотири місяці, – Умєров
За чотири місяці роботи внутрішнього аудиту Мніоборони вдалося виявити раніше допущених порушень на понад 10 млрд грн.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

"Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами", – зазначив він.

Зокрема, за його словами, в грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

"Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини", – додав міністр.

Умєров наголосив, що зараз відомство працює над тим, щоб "вирішити проблему системно": впроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.

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Топ коментарі

  • Александр Мовчан 521c9775
    "...вдалося виявити раніше допущених порушень на понад 10 млрд грн...". Что значит - "порушень"? А может правильней - "воровства"? Чего ты петляешь , Умеров ? Прикрываешь Папередника? Какие же вы, "зеленые" , МУТНЫЕ !!!
  • ed ed a35216f6
    І шо, мля.. ?
  • Cоrvо Аttаnо de9efccb
    Героїчно-задуманий профіль татарина Умєрова на фото в заголовку статті чимось схожий на викарбуваний на монеті портрет римського імператора. Тільки Юлій Цезар назавжди ввійшов в історію як великий полководець, філософ і політик. А цей татарин на побігеньках у Блазня ввійде в історію як нездара, ручна мавпочка мами Бєні і папи Єлдака.
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