Через негоду в Україні без світла залишилися понад тисяча населених пунктів

Станом на ранок 9 січня, через негоду в Україні знеструмлено 1025 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській та Кіровоградській областях.

У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині – 215, в Кіровоградській області – 146 населених пунктів.

Також є відключення в Запорізькій – 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.

Як наголосили у відомстві, аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь.