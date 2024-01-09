Дві третини українців вважають уряд найманим працівником, – соцопитування

За останні три роки в Україні зросла частка людей, які вважають, що уряд – це найманий працівник, а народ має бути керівником, що здійснюють контроль за його діями.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Так, 66% українців вважають, що уряд – це працівник, а люди мають бути керівниками, які контролюють його дії.

"При цьому за останні три роки частка людей, які поділяють такий погляд, зросла з 55% до 66%. Натомість з 36% до 30% стало менше тих, хто вважає, що Уряд – як батько, який має піклуватися про людей як про дітей", – зазначили соціологи.

У всіх регіонах більшість населення схиляється до погляду на уряд як на працівника. Лише на Сході трохи більше тих, хто сприймає уряд як батька (38% проти 28-30% в інших регіонах).

Серед більш молодих респондентів більш виражений погляд на уряд як на працівника – 80% серед людей у віці до 30 років, 66-70% серед людей у віці 30-59 років і "лише" 55% серед людей у віці 60 років і старше.

Як зазначають експерти, істотна залежність простежується з освітою респондентів. Якщо серед осіб з вищою освітою 74% бачать уряд як працівника, то серед осіб з професійно-технічної чи середньою спеціальною освітою – 65%, а серед осіб з повною середньою або нижче освітою – 42%. Разом з цим з 22% серед осіб з вищою освітою до 52% серед осіб з повною середньою освітою чи нижче зростає частка тих, хто бачить уряд як батька.

Трохи більше половини українців – 54% – вважають, що чим більш активно держава регулює та контролює економічну діяльність, тим краще це впливає на економіку країни (три роки тому таких було 56%). Частка ж тих, хто прагне меншого регулювання і меншого контролю – 36% (ріст з 24% у 2020 році).

Респонденти, які насамперед бачать уряд як батька, більшою мірою наполягають на його активній участі та контролі економіки – 64% проти 28%, які вважають, що уряд має менше втручатися в економіку. Разом з цим, і серед тих, хто бачить уряд як працівника, половина (49%) вважає, що для економіки буде краще, якщо держава буде активніше втручатися і контролювати (підтримують більшу свободу дій і менше контролю – 41%).

У всіх регіонах переважає думка, що держава має більш активно регулювати та контролювати економічну діяльність. Дещо більш виражена така думка – на Півдні і Сході.

Опитування тривало з 29 листопада до 9 грудня 2023 року. Воно відбувалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.