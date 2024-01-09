Угорщина назвала умову для зняття вето на допомогу Україні в 50 мільярдів євро, – ЗМІ

Угорщина заявляє, що може скасувати вето на пакет допомоги Україні від Євросоюзу у 50 млрд євро за умови, що фінансування переглядатиметься щороку.

Про це пише Politico із посиланням на дипломатичні джерела, передає "Європейська правда".

За словами трьох європейських дипломатів, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Як зауважує видання, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 млрд євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 млрд євро.

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді.

Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України.

"Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо робити це (погоджувати,– ред.) з року в рік", – сказав один із дипломатів.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на 10 січня.

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Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан зазначав, що уряд Угорщини може розблокувати виділення нового пакету фінансування для України за умови, що Євросоюз розблокує всі 30 мільярдів євро для Угорщини, заблоковані через через побоювання з приводу недотримання принципів верховенства права і недостатні заходи боротьби проти корупції у грудні минулого року.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.