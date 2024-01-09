"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії, просить заощаджувати світло

Унаслідок похолодання в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Енергетики закликають заощаджувати світло.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 8 січня добовий максимум споживання був ввечері та на 9,5% вище, ніж відповідний показник у попередній робочий день 5 січня.

Водночас, станом на сьогоднішній ранок, рівень споживання вже на 5,8% перевищує вчорашній показник, що й так був досить високим. Причиною цього називають значне похолодання – від 0°C у п’ятницю, 5 січня, до -15°C сьогодні.

Значне зростання споживання через посилення морозів створює суттєве додаткове навантаження на електростанції, які й так працюють на максимальній потужності, пояснюють фахівці. При цьому більшість теплових електростанцій все ще відновлюється після масованих ракетних атак минулої зими. А сонячні електростанції не можуть працювати з максимальною потужністю через щільну хмарність та негоду.

Крім того, триває заживлення споживачів, знеструмлених через негоду в низці областей. У регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання. "Це не тільки створює значне додаткове навантаження на електростанції, але й перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії", – пояснили в "Укренерго".

Тож, енергетики закликають не вмикати всі потужні електроприлади одночасно після відновлення електропостачання.

Загалом "Укренерго" просить усіх споживачів у найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів упродовж всього дня з 09:00 до 19:00.

"Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в таких складних умовах, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", – підсумували в компанії.