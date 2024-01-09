Естонія обіцяє зробити військову допомогу Україні довгостроковою

Естонія у наступні чотири роки надаватиме Києву військову допомогу у еквіваленті 0,25% внутрішнього валового продукту країни.

Про це заявила очільниця уряду Естонії Кая Каллас, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на ERR.

"Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні", – сказала Каллас.

Вона закликала наслідувати цей приклад країни Європи, Північної Америки та інші держави.

Каллас додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро. За її словами, в наступні роки Естонія виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України.