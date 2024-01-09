Український лоукостер SkyUp зміг збільшити кількість рейсів за рік на 40%

За результатами 2023 року українська авіакомпанія SkyUp здійснити 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомив СЕО перевізника Дмитро Сероухов, передає Forbes.

Торік компанії вдалося перевезти своїми літаками майже на чверть більше пасажирів, ніж в перший рік повномасштабної війни – понад 1,5 млн.

"Це ще далеко не ті показники, які були у 2021 році, але ми точно стали сильнішими", – пояснив Сероухов. У 2021 році SkyUp перевіз близько 2,5 млн пасажирів на близько 16 000 рейсах.

Він повідомив, що у 2023 році компанія ухвалила рішення "розвивати бізнес там, де це можливо", поки в Україні триває війна. Для цього SkyUp продовжила навчати персонал, зберігати ліцензії, підтримувати літаки у льотній придатності, забезпечувати безпеку польотів та виходити на нові для себе регіони оперування.

За словами Сероухова, українському перевізнику вдалося вивезти з України 11 своїх літаків та надавати послуги іншим компаніям.

"У 80-90% випадках це ACMI- перевезення і ще в 10-20% залежно від сезону – чартерні рейси на замовлення туроператорів", – пояснив СЕО SkyUp. Він вважає, що у 2024 році збережеться таке саме співвідношення.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp Airlines у літньому сезоні (з квітня по вересень 2023 року) збільшила кількість виконаних рейсів на 36% – до 6,77 тис. і на 35% більше перевезла пасажирів (995,42 тис.) порівняно з минулим роком.

За даними YouControl, у 2022 році виручка авіакомпанії SkyUp скоротилась майже втричі – до 2,76 млрд грн, а фінансові зобовʼязання зросли з 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн.