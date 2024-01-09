У Нацбанку назвали десятку найприбутковіших банків

Упродовж січня-листопада 2023 року платоспроможні українські банки отримали 130,5 млрд грн чистого прибутку. До десяти найприбутковіших банків за цей період увійшли державні "Приватбанк", "Ощадбанк", а також "Райффайзен банк" та "Укрсиббанк".