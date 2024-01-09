Видобуток газу на нових свердловинах "Укргазвидобування" вперше перевищив мільярд кубометрів на рік

Вперше за історію "Укргазвидобування" (належить Групі Нафтогаз) видобуток від нових введених свердловин перевищив мільярд кубометрів на рік.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що за минулий рік ввели в експлуатацію 86 нових свердловин з буріння, з них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м, що є абсолютним рекордом за останні понад 20 років.

"Такого результату компанії вдалося досягти за рахунок застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, а також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток", – йдеться у повідомленні.

Найпотужнішу свердловину було запущено в квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, у листопаді в Карпатах запустили рекордну газову свердловину на виснаженому родовищі.