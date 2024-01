"Укрзалізниця" без тендеру замовила дорогих рейок на 666 мільйонів у колишніх партнерів Шурми

Напередодні Нового року "Укрзалізниця" уклала пряму угоду на придбання рейок з ТОВ "Мінерфін-транс" на загальну суму 666 мільйонів гривень.

Угоду уклали без проведення тендеру по процедурі "Українська визвольна війна", повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Відповідно до її умов, ціна рейок виявилась найвищою за минулий рік – $1 848 за тону (з ПДВ).

У лютому 2023 року "Укрзалізниця" замовила рейки по $1 569 без ПДВ естонській фірмі AS Skinest Rail. У жовтні минулого року залізнична компанія замовила фірмі "Дорінвесткапітал" китайські рейки по $1 644 з ПДВ. А місяць тому залізничники відмінили вже майже завершені закупівлі інших китайських рейок по ціні від $1 094 до $1 240 за тонну з ПДВ.

За даними "Наших грошей", "Дорінвесткапітал" не зміг поставити замовлені рейки вчасно через внутрішні проблеми у виробника "Pangang Group Panzhihua Steel & Vanadium".

Щодо скасованих закупівель у замовника могли бути підозри щодо надійності поставок рейок виробництва "Inner Mongolia Baotou steel union co ltd" (Китай) по такій низькій ціні, хоча "Укрзалізниця" затягнула процес укладання договорів з переможцями аукціонів з вересня до грудня і переможці торгів у будь-якому разі вже не встигали поставити продукцію до кінця року.

Засновниками ТОВ "Мінерфін-транс" є словацька компанія Minerfin, A.S. (85%) та кіпрська "Мюрленс Ентерпрайзіс Лімітед" (Murelance Enterprises Limited) (15%).

Mulerance Enterprises limited через ланцюжок компаній належить кіпрській Romanos Holding Limited (25%) та мальтійському фонду Priveq Funds Sicav plc. (75%), інвесторів якого встановити не вдалося.

Словацька компанія Minerfin AS зареєстрована у 1995 році. За даними фінансової звітності за 2022 рік, компанія має частки у трьох українських компаніях та 48% у чеській компанії Moravia steel, яка є виробником залізничних рейок.

Акціонерам компанії Minerfin є кілька бізнесменів з Словакії – Томаш Хренек, Евжен Балко, Блашкова Марія і Ян Модер. Вона є одним з найбільших перевізників руди в Україні та до вторгнення кілька років була партнером "Запоріжсталі" по роботі Запорізького залізнорудного комбінату (ЗЗРК). Тоді керівником "Запоріжсталі" був нинішній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, який позитивно відгукувався про роботу словацької компанії.

У відкритих джерелах є згадки про те, що "Запоріжсталь" разом з Minerfin імпортувала дорогу ільменітову руду з Єгипту, і це стало причиною скандалу. Нібито керівництво СКМ Ріната Ахметова дізналась про невигідні закупівлі ільменіту та звільнила з "Запоріжсталі" низку менеджерів. У тому числі бізнес-партнера Шурми Руслана Божка.

За даними "Наших грошей", Minerfin до самої окупації ЗЗРК у 2022 році постачала на підприємство інструменти для буріння.

ЗЗРК розташовано у місті Дніпрорудне Запорізької області. Тут же розташована сонячна електростанція ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" Олега Шурми, брата заступника голови Офісу президента. Ця фірма Шурми разом з іншими його компаніями після окупації СЕС продовжувала отримувати гроші від України.

Як повідомлялося, один з партнерів Олега Шурми по сонячному бізнесу Олександр Запишний є власником фірми "ЕДС-інжиніринг". Вона входить в консорціум "ЕДС-Плутон", який за останні місяці отримав підряди філій "Укрзалізниці" на реконструкцію енергооб’єктів на 510 млн грн.