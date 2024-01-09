"Приватбанк" запустив послугу виплати зарплат через смартфон

Державний "Приват" запустив нову послугу для бізнес-клієнтів – можливість виплачувати зарплату своїм працівникам в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Бізнес клієнти ПриватБанку тепер мають унікальну можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлений функціонал мобільного банку для бізнес клієнтів "Приват24 для бізнесу" дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.

У банку додали, що виплачуючи зарплату через "Приватбанк" клієнти отримують можливість робити зарахування цілодобово та за лічені хвилини. Зарахування зарплати однією відомістю банківські картки позбавляє додаткової роботи зі створення кількох відомостей, якщо співробітники бажають отримувати зарплату у різних банках.

Для допомоги у вирішенні зарплатних питань працює окрема лінія консультантів з підтримки бухгалтерів, додали у "Приватбанку".

Як повідомлялося, у жовтні "Приватбанк" разом з Apple та за підтримки Visa запустив сервіс Tap to Pay, завдяки якому бізнес зможе приймати платежі через iPhone – без допомоги POS-терміналу.