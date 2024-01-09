Трьом банкам знадобиться докапіталізація на 10 мільярдів, – НБУ (оновлено)

Національний банк України (НБУ) оцінив потребу у докапіталізації для державного "Укрексімбанку", "Правекс Банку" та "МТБ Банку" сумарно у 10 млрд грн за базовим макроекономічним сценарієм.

Про це свідчать результати оцінки стійкості 20 найбільших банківських установ, проведеної НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом оцінка показала, що на час її проведення 15 банків не мали проблем із достатністю капіталу, а ще два банки – державні "Сенс Банк" та "Укргазбанк" – до початку грудня змогли довести його до рівня, необхідного для дотримання нормативів адекватності капіталу.

За даними НБУ, головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів у звітному періоді (з 1 квітня 2022 до 1 квітня 2023 року). Ці банки найближчим часом мають подати програми реструктуризації або капіталізації.

Два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта мають забезпечити рівень достатності капіталу в два етапи:

до кінця вересня 2024 року – визначений з урахуванням граничного рівня 0%;

до кінця березня 2026 року – визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

Загалом результати оцінки свідчать, що банки в цілому адекватно оцінюють кредитний ризик. Коригування пруденційних резервів за результатами AQR становили лише близько 1%, за результатами верифікації вартості заставного майна – 0,5%, унаслідок екстраполяції результатів AQR на весь кредитний портфель деяких банків – менше ніж 0,5%. Усі ці коригування не мали значного негативного впливу на капітал банків.

Національний банк розпочав оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу у квітні 2023 року після перерви, спричиненої повномасштабною війною. У межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.