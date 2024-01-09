Ремонт танків Leopard: Ще одна німецька оборонна компанія будує сервісний центр в Україні

Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.

Про це повідомив депутат Бундестагу Маркус Фабер, передає Укрінформ.

"На заході України FFG – Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft – будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад (танки, – ред.) Leopard 1, які вона постачала", – написав Фабер у соцмережі Х.

За його словами, для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки в майбутньому більше не буде потреби у дорогих і трудомістких перевезеннях пошкодженої техніки за кордон, а військові зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Фабер відвідав місце розташування майбутнього центру та стверджує, що "гроші німецьких платників податків використовуються розумно". Депутат подякував FFG Ukraine за розуміння та значущу роботу.

Раніше повідомлялося, що німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати перші зразки бронетехніки в Україні вже у 2024 році.