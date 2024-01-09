Фінляндія передумала відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією

Уряд Фінляндії планує зберегти чинні обмеження у роботі пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Про це прем'єр-міністр країни Петтері Орпо заявив у інтерв'ю місцевому інформагентству Yle.

"Судячи з тієї інформації, що я маю зараз, в Росії нічого не змінилося... Уряд дійшов висновку, що безпека кордонів є для нас критичним питанням", – заявив очільник фінського уряду.

Водночас він нагадав, що остаточне рішення уряд країни має ухвалити у найближчі кілька днів.

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Як повідомлялося, 14 грудня минулого року Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні – "Вааліма" та "Ніірала". Однак того ж дня їх знову закрили через наплив нелегальних мігрантів з боку Росії до 14 січня.

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із Росією з 30 листопада. Таким чином Фінляндія хотіла взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії, яка пропускає через свої прикордонні пункти нелегальних мігрантів без належних документів.

Останні два тижні фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.