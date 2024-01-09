Гривня продовжує оновлювати рекорди: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 10 січня

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на середу, 10 січня, до 38,2253 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у вівторок, 9 січня, – 38,1920 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився до 41,8185 грн за євро порівняно із 41,7973 грн у вівторок.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.