У Молдові сподіваються, що Україна добудує новий міст через Дністер до кінця року

Посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь сподівається, що транскордонний міст через річку Дністер між селом Косеуць і містом Ямпіль буде добудований до кінця цього року.

Про це Ківерь написав у колонці для Європейської правди.

Перераховуючи досягнення у двосторонніх відносинах України та Молдови, посол вказав на початок будівництва мосту.

"Незважаючи на щоденні бомбардування, ніщо не стане на заваді нашій рішучості добудувати його. Це проєкт, який ще більше об’єднає два народи. Хотілося б його завершити до кінця року, в тому числі для розширення експортних можливостей українських виробників", – заявив Ківерь.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Молдовою про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. На будівництво цього мосту планується спрямувати з державного бюджету України 370,22 млн грн у 2023 році, 2,37 млрд грн – у 2024 році та 2,44 млрд грн – у 2025 році.

Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року. Наприкінці 2023 року його дію продовжили до кінця 2024 року.

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту – 641 м, кількість опор – 21, висота опор – від 8 до 40 м.

Ще в січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.

У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль-Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.