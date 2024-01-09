Мінфін на першому в новому році аукціоні розмістив облігації на 17 мільярдів

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 9 січня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 16,77 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій надійшло 222,47 мільйона гривень під 16,8% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 1,25 мільярда гривень під 17,6%, а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 1,5 мільярда гривень під 18,6% річних.

Крім того, Мінфін розмістив річні валютні облігації на $153,09 млн під 4,66% річних та номіновані у євро ОВДП з погашенням у липні 2025 року на 190,04 млн євро під 2,5%.

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Як повідомлялося, протягом 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 204,11 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за ОВДП, зокрема в грудні – на 39,13 млрд грн.

Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.