Росія може вийти з Інтерполу – міжнародної організації кримінальної поліції, членами якої є 195 країн світу.

Про це свідчать документи Інтерполу, опубліковані за підсумками 91 сесії Генеральної асамблеї організації, яка проходила з 28 листопада по 1 грудня 2023 року у Відні, передає The Moscow Times.

Під час асамблеї розглядалося питання обмеження Росії доступу до бази розшуку Інтерполу. Такий варіант запропонувала робоча група країн, яка раніше вимагала виключення Росії з організації за політичне переслідування, що порушує її статут.

Закриття бази розшуку поставило б Росію у вкрай неприємне становище: у результаті вона повинна продовжувати сплачувати внески до бюджету Інтерполу, але втратить основне право країни-члена. Російська сторона у відповідь направила звіт GA-2023-91-REP-11 "про виключення з членів організації", йдеться в документах Інтерполу.

Це дає підстави вважати, що РФ планує діяти на випередження і за своєю ініціативою вийти з Інтерполу.

Раніше про проблеми з Інтерполом, членом якого СРСР став у 1990 році, а Росія як його правонаступниця – одразу після розвалу Союзу, розповідав голова МВС Росії Владімір Колокольцев. 5 грудня він повідомив, що Інтерпол запровадив особливий режим обробки запитів Росії на розміщення відомостей про розшукуваних осіб у базах даних, що "знижує ефективність" такої діяльності. Таких кроків було зроблено "під надуманими приводами", заявив Колокольцев, натякнувши, що Росія може задуматися про вихід з Інтерполу.