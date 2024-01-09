Росіян попередили про підвищення цін на ремонт авто ще на 10%

Для російських автомобілістів, які після введення санкцій втратили західні бренди й вимушено пересіли на китайські авто, у 2024 році підвищать ціни на ремонт.

За результатами опитування, проведеного Союзом автосервісів Росії, із 145 опитаних власників авторемонтних організацій 109 заявили, що збираються підняти вартість послуг у середньому на 10%, передає The Moscow Times.

Йдеться як вартості самих робіт, так і про запчастини та витратні матеріали. За даними опитування, у 2023 році ціни на свої послуги підняли три чверті автосервісів, а 60% вказали на зростання цін у межах 10-20%.

"2023 року ми спостерігали подорожчання насамперед кузовних запчастин на 30-40%, а часом і на 100%. Це пов'язано з ускладненням логістики, падінням курсу рубля, складнощами з переведенням коштів з Росії в іноземні банки та підвищенням вартості кредитів", – заявив президент асоціації Російські автомобільні дилери Алексєй Подщеколдін.

Він зазначив, що автолюбителі не залишаться без запчастин: логістичні ланцюжки перебудувалися після введення санкцій, і імпортна техніка надходить через Грузію, Вірменію та Киргизстан. А якщо цьогоріч не відбудеться подальшого ослаблення рубля, то собівартість постачання запчастин через треті країни може навіть знизитися – на 5-10%.

Водночас експерти зазначають, що відхід з російського ринку компаній, які постачали автозапчастини та витратні матеріали для продукції "традиційних" автовиробників, з одного боку створює ґрунт для збільшення кількості підробок свідомо низької якості, а з іншого – відкриває нові можливості для російських виробників.

Ціни на автозапчастини злетіли одразу після початку розв'язаною Росією повномасштабної війни проти України – після 24 лютого 2022 року вони подорожчали майже на третину. Зросли ціни та на компоненти для планового техобслуговування машин; фільтри подорожчали на 2–3%, щітки склоочисника – на 7%, олії – на 14%, ремені, гальмівні колодки та диски – на 15%.

Крім того, близько 30-35% технічних центрів зіткнулися з дефіцитом комплектуючих. Їм не вистачало деталей для двигунів, амортизаторів, частин підвіски, електроніки, а також деяких витратних матеріалів: моторної олії, фільтрів, свічок запалювання. З березня 2022 року у Росії дозволено паралельний імпорт автозапчастин, масел та інших автотоварів – тобто їх можна ввозити без згоди деяких правовласників.

При цьому продаж нових легкових автомобілів у Росії з січня по грудень 2023 року зріс на 62% порівняно з тим же періодом минулого року. Найбільш популярний легковий автомобіль – Lada Granta. За 12 місяців у Росії купили 191 074 таких машини. Друге місце зайняв Haval Jolion (48 980 автомобілів). Третє місце – у Lada Niva (46 850 штук).