Португалія змінила правила отримання "золотих віз" через зростання цін на нерухомість

Купівля нерухомості в Португалії більше не є шляхом до отримання "золотої візи", що дає право на проживання, але іноземці, які хочуть її отримати, все ще можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

Як пише Reuters, уряд Португалії посилив правила після того, як у лютому 2023 року заявив, що скасує схему "золотих віз", яку звинувачують у загостренні житлової кризи.

Схема, яка пропонує заможним громадянам країн, що не входять до ЄС, які інвестують у Португалію, право жити в країні, залучила 7,3 млрд євро з моменту запуску в 2012 році. Найбільше учасників з Китаю, Бразилії та США.

Близько 90% цих грошей пішло на нерухомість, що викликало скарги, що це підвищувало ціни на житло в одній із найбідніших країн Західної Європи.

Тим часом Європейська Комісія закликала припинити такі програми, посилаючись на ризики для безпеки.

Вкладення грошей в інвестиційні фонди є варіантом португальської схеми з 2015 року, але тепер очікується, що це буде основним каналом. Інші шляхи включають пожертви на культурні чи дослідницькі проєкти.

Щоб відповідати вимогам, заявники повинні перерахувати 500 тис. євро до одного або кількох кваліфікаційних фондів.