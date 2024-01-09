Не витримує навантажень: У Вишгороді закриють на ремонт міст біля ГЕС

У Вишгороді Київської області з 17 січня повністю закривають міст через обвідний канал Дніпра на сході від ГЕС прямо перед поворотом до села Осещина.

"До уваги водіїв. Закриваємо міст через канал у Вишгороді. У зв'язку зі стартом робіт з капітального ремонту мосту через канал на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів км 29+110, рух для всіх видів автотранспорту буде закрито", – сказано в повідомленні Служби відновлення в Київській області.

На час проведення капітального ремонту основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечуватиме транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей.

З 10 січня рух автотранспорту з міста Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва – відбуватиметься тимчасовим понтонним мостом.

З 17 січня рух відбуватиметься лише по понтонному мосту в режимі реверса в обох напрямках. Міст через канал буде закритий на капітальний ремонт.

На початку повномасштабного вторгнення Росії один із прольотів мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів було зруйновано, наразі міст не здатен витримувати транспортні навантаження та потребує негайного ремонту.