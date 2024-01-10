Світовий банк цього року очікує сповільнення зростання ВВП України до 3,2%

Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% з 2% півроком раніше і спрогнозував уповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році.

"Перспективи України залишаються вельми невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році та 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії продовжуватимуться протягом 2024 року, при цьому базові ефекти та разові фактори, включно з урожаєм сільськогосподарських культур, мають послабшати. Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію", – сказано в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

Світовий банк зазначив, що незважаючи на зростання минулого року, досягнутий обсяг реального ВВП приблизно на 30% нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Зростання було підкріплено покращенням доступу до електроенергії, вищим урожаєм та додатковими державними видатками, хоча й за рахунок збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку, а Чорноморській зерновій ініціативі було знайдено альтернативу.

Загалом, говорячи про регіон Європи та Центральної Азії, банк прогнозує, що зростання в ньому залишиться нижчим за рівень, що спостерігався до пандемії, що відображає затяжні наслідки пандемії та вторгнення Росії в Україну: він становитиме цього року 2,4% порівняно з 2,7% у 2023 році, 1,2% – у 2022 році та 7,1% – у 2021 році.

"Геополітична напруженість продовжує створювати ризики погіршення ситуації. У період з 2021 по 2023 рік кількість випадків політичного насильства та демонстрацій у регіоні порівняно з жовтнем майже потроїлася, особливо в Росії та Україні. Посилення напруженості та конфліктів може посилити і так важкі людські та економічні. втрати", – зазначив Світовий банк.

На його думку, інші геополітичні протиріччя, такі як напруженість між Вірменією та Азербайджаном та між Косово та Сербією, можуть відновитися, а велика кількість президентських, парламентських та місцевих виборів у 2024 році також збільшує невизначеність щодо майбутньої економічної політики.

Для Росії СБ прогнозує уповільнення зростання ВВП у 2024-2025 роках відповідно до 1,3% та 0,9% з 2,6% у 2023 році.

НБУ наприкінці жовтня покращило прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а у 2024 – з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік з 6,8% до 6%.

Уряд при затвердженні проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада покращив оцінку зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%. На наступний рік очікується прискорення зростання до 6,8%.