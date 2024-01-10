Близько 40% українців потребуватимуть гуманітарної допомоги цього року, – ООН

Понад 14,6 млн українців усередині держави – близько 40% населення – потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році.

Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Зазначається, що поточна гуманітарна ситуація, ймовірно, ще більше погіршиться цього року, якщо військові дії триватимуть, а також якщо упродовж зими триватимуть атаки, спрямовані на енергетику та іншу критичну інфраструктуру.

За даними ООН, війна змусила близько 6,3 млн українців виїхати за кордон. Станом на кінець 2023 року по всій Європі було зафіксовано 5,9 млн біженців з України.

Зазначається, що 15 січня Управління ООН з координації гуманітарних питань й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують спільно запустити План гуманітарних потреб і реагування для України, а також Регіональний план щодо біженців на 2024 рік.