АРМА хоче забрати заправки Glusco та "Татнєфті" з управління "Укрнафти"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює перед Кабінетом міністрів скасування розпоряджень і розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", яке управляє арештованими активами Glusco, пов’язану з Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що основна причина припинення договору управління автозаправками Glusco – "у свідомому відхиленні компанією "Укрнафта" пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів АЗК". Як наслідок, підприємство досі не є джерелом надходжень до державного бюджету, пояснили у відомстві.

"Договір управління з ПАТ "Укрнафта" передбачає відрахування до державної скарбниці щонайменше 5 млн грн щомісяця незалежно від дохідності роботи та 85% від чистого прибутку. Зі свого боку Нацагентство забезпечило огляд та інвентаризацію всіх арештованих активів й підготувало для підписання проєкти актів їх приймання-передачі.

Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань. У результаті мета розпоряджень уряду не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують", – прокоментувала очільниця АРМА Олена Дума.

В АРМА наголосили, що протягом трьох останніх місяців надсилали до "Укрнафти" офіційні листи з вимогою підписати акти приймання-передачі по майнових комплексах АЗК, на що "відчужена у власність держави компанія не погоджувалась".

На запит Нацагентства до Державної податкової служби надійшли відповіді, які підтверджують постачання нафтопродуктів на арештовані АЗС як від ПАТ "Укрнафта", так і інших структур на цьому ринку.

Водночас зазначається, що АРМА та "Укрнафта" не могли підписати акти приймання-передачі корпоративних прав через необхідність отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету.

У Нацагентстві наголошують, що посадові особи "Укрнафти" затягували з внесенням відповідних документів до АМКУ і зробили це – спільно з АРМА – лише після численних нарад.

"АМКУ своєю чергою може розглядати це рішення до пів року. Отже, кращого варіанту, аніж проведення незалежного прозорого конкурсу, немає.

Після рішення уряду АРМА ініціюватиме відбір нового управителя мережею Glusco, який забезпечить належний баланс державних та приватних інтересів й організує прогнозовану, прозору та прибуткову діяльність арештованих АЗК", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року "Укрнафта" та АРМА підписали договір про управління мережею АЗС Glusco.

За місяць до того АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз".

В АРМА пояснювали, що встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Зокрема, управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз. Так, станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів.

Пізніше АРМА запропонувало передати мережу АЗС "Глуско" в управління "Укрнафти".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.