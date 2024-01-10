ОАЕ заборонили заходити у свої води танкерам з Камеруну. Вони можуть перевозити російську нафту

Міністерство енергетики та інфраструктури Об’єднаних Арабських Еміратів заборонило прибувати в їхні води суднам під прапором Камеруну. Відповідне рішення направлено на "ризиковані" судна, які використовуються для транспортування підсанкційної нафти.

Про це пише Bloomberg.



Відтак, прапор Камеруну додано до списку країн обмеженого доступу, тож морські компанії та суднові агенти не повинні надавати послуги суднам, зареєстрованим в цій країні. Заборона не поширюватиметься на судна, які пройшли оцінку більш широкого міжнародного класифікаційного органу.



Зазначається, що Росія зібрала величезний тіньовий флот танкерів, щоб забезпечити перевезення своєї нафти всупереч санкціям США, частина цього флоту повісила прапор Камеруну.



У середині минулого року Камерун було визначено як країна з "дуже високим ризиком", що судна не пройдуть перевірку безпеки під час заходу в порти.



Флот нафтових танкерів, зареєстрований у Камеруні, невеликий, але більшість з них були в Росії минулого року.



Так, із 14 нафтовозів під прапором Камеруну, здатних перевозити нафту з російських портів, 11 зробили це за останні 12 місяців.



Як зазначає Bloomberg, на ці судна припадає менше 1% загальних поставок нафти з Росії.