Попит на вживані авто в Україні впав на 45%. Які моделі купували найчастіше

Упродовж 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у 3,5 раза перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%, далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.

Найпопулярнішим автомобілем з пробігом минулого року стан Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей увійшли:

Volkswagen Golf – 16123 одиниць;

Renault Megane–14392;

Skoda Octavia–10261;

Volkswagen Passat – 8543;

Nissan Leaf – 5190;

Ford Focus – 4646;

Nissan Qashqai – 4339;

Volkswagen Touran – 4181;

Volkswagen Tiguan – 4075;

Audi A4 – 3940.

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.