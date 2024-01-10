"Укренерго" спрогнозувало дефіцит електроенергії, але відключень не планують

Станом на ранок 10 січня, електроенергії в Україні вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Утім, протягом дня прогнозується можливий незначний дефіцит в енергосистемі – не більше 3%.

Як наголошують в "Укренерго", для покриття дефіциту буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. При цьому, запровадження графіків обмеження споживачів не планується.

"Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 09:00 до 19:00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в складних умовах, споживайте електроенергію ощадливо", – звернулися енергетики до споживачів.

Зазначається, що рівень споживання електроенергії по країні продовжує зростати. Зокрема, 9 січня добовий максимум споживання був на 3% більше, ніж днем раніше.

Сьогодні максимальне навантаження на енергосистему очікується в ранкові та денні години. За прогнозом, його рівень буде залишатися високим протягом всього дня – з 9:00 до 19:00. Уже в 9:00 рівень споживання на 2,2% більший, ніж вчора вранці.

Причина – морозна температура по всій території України. Крім того, за минулу добу заживлено більше 500 населених пунктів, які були знеструмлені в низці регіонів через негоду. В областях, де відновлюється енергоживлення, фіксується стрімке зростання споживання електрики.

Наразі через негоду знеструмлено 523 населених пункти. Частково без живлення залишаються в Дніпропетровській, Запорозькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 402 населених пункти. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Дніпропетровській, Запорозькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.