Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро

Станом на початок січня пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менше 4000 гривень отримували понад 50% пенсіонерів.