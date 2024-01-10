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Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро

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Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро
Станом на початок січня пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менше 4000 гривень отримували понад 50% пенсіонерів.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10 516 537 осіб. Середня пенсія дорівнює 5 385,25 грн.

Водночас половина пенсіонерів отримує виплати до 4 тисяч гривень.

Загалом розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень – 64 601 особа (0,6%), їхня середня пенсія – 1 234,09 грн,
  • від 2001 до 3000 гривень – 3 058 670 осіб (29,1%), середня пенсія – 2 618,74 грн,
  • від 3001 до 4000 гривень – 2 234 970 осіб (21,3%), середня пенсія – 3 546,54 грн,
  • від 4001 до 5000 гривень – 1 567 785 осіб (14,9%), середня пенсія – 4 406,45 грн,
  • від 5001 до 10000 гривень – 2 439 503 особи (23,2%), середня пенсія – 6 841,75 грн,
  • понад 10 000 гривень – 1 151 008 осіб (10,9%), середня пенсія – 14 786,47 грн.

Найвищі пенсії отримують у Києві. Її середній розмір становить 7 248,97 грн. Найменші – на Вінниччині – 4 532,66 грн.

Пенсія понад 5 мільйонів українців не перевищує 100 євро 01

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    Меньше 4 т.? Та майже всі ці 5 млн отримують мінімальні 2 з копійками , а підвищують постійно "ізбраним" пенсіонерам, а не тим кому це потрібно щоб вижити.
  • Александр Мовчан 521c9775
    Где-то прочитал , что содержание одного пленного ордынца обходится украинскому бюджету то ли в 10 тыс. грн. , то ли в 12 тыс. грн. Думаю , что это близко к правде . Получается, что пленная мразота более ценна для ЗЕвласти во влаве с их гундосым фронтменом , чем миллионы украинских пенсионеров . Хотя большинство этих нищих пенсионеров могут найти виноватого в этой ситуации , поглядев в зеркало - сами наголосовали на такую жизнь 21 апреля 2019 года , наглядевшись квартальчиков-сериальчиков и насмотревшись-наслушавшись по телеканалам Хасид-ТВ брехни про профессиональных украинских политиков и дипломатов. А ведь ОН вас за два дня до второго тура честно предупредил - "Я - ваш приговор!" Вот так и выглядит уже пятый год этот приговор. Так , что давайте к зеркалу , пенсионеры , к зеркалу - хоть увидите одного из миллионов виновников этой ситуации!
  • Petro Kravchenya cdd14e03
    Додайте до 10 000 гривневих пенсіонерів ще всіх кацапських полоненних,на яких держава
    витрачає по 10 000гривень на кожного,от і вийде,що на одного кацапа приходиться 4 українських пенсіонера з песією в 2 500гривень...О це і є наш вирок,про який казав наш лідор...
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