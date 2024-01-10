Ігор Мазепа: Після війни Росія вже ніколи не буде для нас перспективним ринком

Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа більше не бачить можливості мати бізнес-стосунки з північним сусідом.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню НВ Бізнес.

Відповідаючи на питання, що він ніколи більше не буде робити після закінчення війни, інвестбанкір констатував, що "дивитися на росіян як на потенційних партнерів та на Росію як перспективний ринок".

Відомий український бізнесмен також прокоментував загальну ситуацію в економіці держави. Так, за словами Ігоря Мазепи, Україна надзвичайно сильно залежить від західної фінансової допомоги, бо вона визначає спроможність державного бюджету виконувати свої функції, а також на нашу обороноздатність. Відповідно сильно впливає на очікування українців та їх поведінку, включаючи їх споживчі та інвестиційні настрої, на курсові очікування.

Серед актуальних проблем для бізнесу у 2024 році Ігор Мазепа виділяє кадровий голод та відсутність страхування ризиків для інвесторів.

"Конкуренція серед роботодавців буде тільки зростати, і до цього потрібно бути готовим", – зазначає бізнесмен і додає, що без гарантій і страхування ризиків, бізнес не готовий інвестувати у великі та довгострокові проєкти, тому йде в проєкти з короткою віддачею.

Щодо думок бізнес-кіл про перспективи закінчення війни, банкір зауважує, що інвестори у плануванні завжди враховують найконсервативніші сценарії.

"У плануванні звісно можна розглядати різні сценарії, але базовий повинен бути максимально консервативним: що війна не закінчиться у 2024 чи 2025 році. Звісно, ми усі рішення приймаємо виходячи саме з такого сценарію", – підсумував Ігор Мазепа.

Нагадаємо, раніше Ігор Мазепа констатував серйозну нестачу кваліфікованих кадрів для функціонування бізнесу, а також проблеми української економіки в перелаштуванні на "військові рейки".