Рада схвалила створення реєстру лобістів

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про лобіювання.

Відповідний урядовий законопроєкт №10337 підтримали 309 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Це справді одна з вимог ЄС. Була в звіті Єврокомісії щодо початку перемовин. Хоча такого закону немає в країнах ЄС", – зауважив Железняк.

Законопроєкт визначає термінологію у сфері лобіювання, права та обов’язки суб’єктів лобіювання, правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання та методи впливу на них.

При цьому передбачено створення Реєстру лобістів, який вестиме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього, вимоги до звітності лобістів та механізми контролю за їх діяльністю.