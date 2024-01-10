БЕБ підтведило завищення цін на тендерах з відновлення житла на Київщині

Бюро економічної безпеки (БЕБ) підтвердило завищення цін виконавцями робіт з відновлення пошкодженого внаслідок російської агресії житла на Київщині.

Такого висновку дійшли аналітики Територіального управління Бюро у Київській області, інформує пресслужба БЕБ.

"Особливу увагу аналітики приділяли питанню відбудови житла на Київщині, що постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації. Загальна сума ризикових закупівель у цій сфері складає понад 105 млн гривень. Це стосується тендерних закупівель, які проводять всі громади Київщини", – йдеться у повідомленні.

За оцінками БЕБ, основне порушення в згадуваних закупівлях – завищення цін на товари, роботи та послуги (у деяких випадках від 2 до 20 млн грн).

"Також інколи переможці тендерних закупівель фігурують в кримінальних провадженнях за статтею 191 КК України або заявлені у тендерній документації працівники виконують роботи одночасно на 10 і більше об’єктах", – додали у пресслужбі Бюро.

Наразі організаторам торгів направлені рекомендації задля попередження можливих зловживань.

Своєю чергою у Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що вже визначено підрядні організації, з якими не будуть продовжувати договори на проведення відновлювальних робіт. Про інші заходи впливу до підрядників не повідомляється.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що сотні мільйонів гривень на відбудову зруйнованих росіянами будинків та об’єктів інфраструктури на Київщині роздали фігурантам кримінальних проваджень, компаніям, купленим на OLX і структурам, власники або директори принаймні частини з яких мали зв'язки з керівником Київської облдержадміністрації Олексієм Кулебою, якого у липні минулого року призначили заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.