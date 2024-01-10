Держстат оцінив інфляцію за минулий рік

Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2023 року прискорилося до 0,7% після росту на 0,5% у листопаді, 0,8% – у жовтні та на 0,5% – у вересні.

Загалом за підсумками 2023 року інфляція становила 5,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Базова інфляція у грудні не змінилася після зростання на 0,3% у листопаді, 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні. В цілому за рік базова інфляція становила 4,9%.

За підрахунками Держстату, у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 13,9% та 13,8%) подорожчали овочі та яйця. На 7,2–0,7% зросли ціни на фрукти, масло, яловичину, молоко та молочні продукти, рибу та продукти з риби. Водночас на 3,5–0,5% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, свинину, макаронні вироби, рис.

При цьому одяг і взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, взуття – на 3,5%, одяг – на 3,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% у Держстаті пояснюють подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,3% та амбулаторних послуг – на 1%.

Водночас ціни на транспорт знизилися на 1,7% в основному через здешевлення палива та мастил на 4%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,1%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Національний банк покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Водночас Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%.