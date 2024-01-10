Податківці почали перевіряти таксистів і вилучати особисті авто

Державна податкова служба почала перевіряти сплату податків водіями таксі, що працюють без реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО або ПРРО).

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

"Співробітниками відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ДПС у Київській області спільно з співробітниками Національної поліції задокументовано факт надання послуг перевезення пасажирів, неофіційно зайнятою фізичною особою, що не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності.

На водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб, як знаряддя протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні.

У Податковій службі додали, що діяльність таксистів у розумінні Господарського кодексу України – це цілком підприємницька діяльність, і при наданні послуг з перевезення пасажирів, таксисти зобов’язані проводити розрахунки через РРО та/або ПРРО та надавати споживачам таких послуг розрахункові документи встановленої форми та змісту.

"Але на жаль, не всі знають про обов’язок провадження підприємницької діяльності за умови реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності та фіскалізації розрахункових операцій", – зазначається у повідомленні.

У ДПС зауважили, що на сьогодні у перевезеннях пасажирів в режимі таксі, за даними Української таксомоторної асоціації (УТМА), бере участь близько 220 тис. осіб (1,1% від економічно активного населення), переважна більшість з яких є неофіційно зайнятими фізичними особами, що не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба почала активно перевіряти підприємців, які продають товари через соцмережі та за допомогою інтернет-платформ, зокрема "OLX".