В Україні оновили правила маркування пачок сигарет. На них з’явилися нові медичні попередження та зображення

Із 11 січня в Україні набувають чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів у межах імплементації європейського законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ.

Відтепер виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки.

Крім того, має бути розміщений QR-код, який веде на сервіс ЦГС щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

Зазначається, що урядом було затверджено 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), технічні вимоги до дизайну та форми маркування.

Як наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень. За даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі.

"Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння", – зазначив він.

За даними ЦГС, в Україні куріння забирає в середньому 130 тисяч життів на рік. Тютюнокуріння підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда, і приблизно в 5 разів – раптової смерті.