Споживання електроенергії тримається на рекордних показниках, енергетики прогнозують дефіцит

Станом на ранок 11 січня, енергетики фіксують нижче споживання електроенергії, ніж вчора, але загалом воно залишається найвищим за опалювальний період. Також сьогодні прогнозують невеликий дефіцит в енергосистемі –1%

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Станом на 9:00, споживання на 2,5% нижче, ніж вчора в той же час. Через потепління 11 січня споживання дещо знижується, але не так швидко, як зростало. Загальний рівень залишається найвищим за цей опалювальний період", – йдеться у повідомленні.

Крім того, триває заживлення споживачів в південних та центральних областях, які були знеструмлені через негоду. Це створює додаткове навантаження на обладнання електростанцій, так і на мережі передачі та розподілу електроенергії.

Тож, енергетики закликають споживачів протягом дня не вмикати потужні електроприлади одночасно.

Як наголосили в "Укренерго", наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Утім, диспетчерський центр протягом дня прогнозує можливий незначний дефіцит в енергосистемі – близько 1%. Водночас введення графіків обмеження споживачів не планується.

Для покриття високого рівня споживання всі види електростанцій зараз працюють на максимально можливій, станом на зараз, потужності.

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту складає 4 999 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 610 МВт. Експорт сьогодні не здійснюється.