НАЗК склало протокол на Шмигаля через розголошення даних про викривача корупції. В уряді звинувачення відкидають (оновлено)

Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомили в НАЗК, голова уряду незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

"Очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет міністрів України.

При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося", – пояснили у відомстві.

Після того, Рудий вирішив порушити дисциплінарне провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу, наголосили в НАЗК.

Нацагентство склало протокол стосовно голови КРАІЛ 5 січня.

"Таким чином прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків", – зазначили в НАЗК.

Відтак, відомство запросило Шмигаля для ознайомлення з протоколом на 10 січня, але він не з'явився та не повідомив про причини неявки.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

"Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", – пояснили антикорупціонери.

Утім, в пресслужбі прем’єра заяви НАЗК назвали маніпуляцією. За словами прессекретарки Шмигаля Ольги Куришко, голова уряду не розголошував жодної інформації про викривача, пише Укрінформ.

Зокрема, вона зазначила, що у вересні на Урядовий портал надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій, вказала вона.

"У зв’язку з цим звернення розглядалось та резолюція прем’єр-міністра готувалася Секретаріатом Кабміну саме як до звернення громадян. Про що було повідомлено заявників. Заяви керівника НАЗК, що прем’єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова", – наголосила Куришко.

Як повідомлялося, 5 січня НАЗК склало протокол на голову Комісії за азартних ігор Рудого за корупційне правопорушення. Він "вирішив помститися працівниці КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту", тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади.