"Приватбанк" запустив власний аналог "банок" для збору коштів – "Конверти"

Державний "Приватбанк" запустив у застосунку "Приват24" бета-версію послуги "Конверти". Вона допоможе волонтерам збирати донати, а громадянам відкладати гроші на особисті важливі цілі.

Як повідомляє пресслужба банку, відкрити "конверт" можна у "Приват24" через меню "Конверти" або меню "Гаманець".

"Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, треба лише додати до конверта опис збору, зображення та пошерити Конверт в соціальних мережах. Його поповнити можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети", – йдеться у повідомленні.

Водночас для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити власні "конверти", також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.

Важливо, що з "конверта" можно витрачати кошти напряму, не переводячи їх на картку – додати конверт в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з "конвертів" можна переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та на "конверти" інших.