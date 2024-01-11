Грошова маса в Україні зросла за рік майже на 600 мільярдів, – Нацбанк

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у 2023 році збільшилася на 23% або на 575,4 мільярда гривень – до 3,08 трильйона гривень.

У тому числі у грудні минулого року грошова маса в Україні зросла одразу на 7,6%, а грошова база – на 5,7%, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Національного банку (НБУ).

При цьому депозити за минулий рік зросли на 28,6% або на 525,6 млрд грн – до 2,36 трлн грн. Зокрема, гривневі депозити збільшилися на 35,2% або на 424,4 млрд грн – до 1,63 трлн грн, а валютні – на 16,1% або на 101,1 млрд грн (у гривневому еквіваленті) – до 731,3 млрд грн.

НБУ вказує, що грошова база (кошти в обігу) у 2023 році збільшилася на 23,3% або на 184,4 млрд грн – до 976,9 млрд грн.

При цьому грошові кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися лише на 7,5% або на 50,2 млрд грн – до 716,3 млрд грн.

Водночас кошти у банках у 2023 році зросли більш ніж удвічі або на 134,2 млрд грн – до 260,7 млрд грн, хоча обсяг готівки в касах навіть трохи знизився – з 49 млрд грн до 48,1 млрд грн.

Обов'язкові резерви, половину з яких Нацбанк дозволив формувати за рахунок бенчмарк-ОВДП, зросли в 4,8 раза – до 334,1 млрд грн. Водночас банки за минулий рік також наростили вкладення в депозитні сертифікати на 35,9% або на 164,2 млрд грн – до рекордних 621,7 млрд грн.

Обсяг кредитів торік зменшився на 0,8% або 7,7 млрд грн – до 982 млрд грн. При цьому гривневі кредити навіть трохи підросли – на 0,7% або 5 млрд грн – до 729 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 4,8%, або 12,7 млрд грн – до 253 млрд грн.

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Як повідомлялося, грошова маса в Україні (агрегат M3) у 2022 році збільшилася на 21% або на 435,2 млрд грн – до 2,51 трлн грн.

У 2021 році грошовий агрегат М3 (грошова маса) зріс на 12%, тоді як у 2020 році – на 28,6%, а в 2019 році – на 12,6%.

Нацбанк наприкінці жовтня прогнозував зростання грошової маси у 2023 році на 22,9%, бази – на 23%, очікуючи на його сповільнення 2024 року відповідно до 16,2% і 13%.