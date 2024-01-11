Кабмін продовжить виплати переселенцям ще на пів року. Але не всім

Кабінет міністрів планує продовжити виплату допомоги на проживання переселенцям, проте йдеться лише про окремі категорії внутрішньо переміщених осіб.

Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Головна зміна, яку ми зараз готуємо, це те, що є група всередині переміщених осіб, які отримували допомогу вже тривалий період часу, і за чинним регулюванням наприкінці січня для них мають зупинитися виплати. Але ми зараз фіналізуємо постанову Кабміну, сподіваємось, що уряд найближчим часом його затвердить, і ця ухвала дозволить продовжити ще на півроку виплати всередині переміщеним особам", – сказала Марчак.

Вона уточнила, що виплати продовжать лише для окремих категорій переселенців: непрацездатних осіб, пенсіонерів, дітей та осіб з інвалідністю.

Тим часом на петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом продовжити виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб із зони активних бойових дій та окупованих територій набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Автори петиції пояснюють, що чинна постанова Кабміну передбачає припинення з 1 лютого виплат переселенцям, які оформили цей статус до 1 серпня 2023 року.

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Як повідомлялося, у 2023 році на виплати внутрішньо переміщеним особам було спрямовано 73,2 млрд грн з держбюджету.

Нагадаємо, Кабмін змінив умови виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 серпня 2023 року.

Для всіх переселенців, які отримували допомогу станом на кінець липня, автоматично продовжили виплату допомоги ще на шість місяців, до кінця січня 2024 року. Утім, виплати не отримуватимуть ті ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин, а також ті, хто повернувся до покинутого місця проживання. Також з 1 вересня мають припинитися виплати для тих переселенців, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Нагадаємо, розмір допомоги для ВПО на дорослу працюючу особу становить 2 тис. грн, на дитину, або людину з інвалідністю - 3 тис. грн.