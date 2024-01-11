Підвищення акцизів на автогаз дозволить додатково замовити 600 000 FPV-дронів для ЗСУ, – Лямець

Підвищення акцизів на автогаз може забезпечити додаткові надходження до держбюджету у розмірі близько 1 мільярда гривень на місяць, за ці кошти можна було б замовити 50 000 FPV-дронів щомісяця або 600 000 за рік.

Про це секретар Національної спілки журналістів України, колишній редактор видань "Економічна правда" та Realist Сергій Лямець написав у Facebook.

"Головний аргумент – акцизи потрібні для наповнення бюджету, з якого фінансуються ЗСУ та оборонка. Це раніше кошти від акцизу йшли у так званий "Дорожній фонд", з якого фінансувалося зокрема "Велике будівництво". Тепер все інакше. З нового року 50% отриманого державою акцизу піде у загальний бюджет, тобто вони можуть бути витрачені на оборону", – нагадав Лямець.

Він уточнив, що за попередніми розрахунками, підвищення акцизу на автогаз додатково збільшить надходження держбюджету на 1 млрд грн на місяць, виходячи із річного обсягу споживання 3 млрд літрів автогазу у 2023 році.

"Мільярд гривень на місяць – це 50 000 FPV-дронів, або 500 комплексів БПЛА Punisher на місяць", – підрахував журналіст.

Він нагадав, що наразі власники бензинових авто платять в чотири рази вищий акциз, ніж власники авто з ГБО. В разі підвищення акцизу на LPG цей розрив стане меншим, проте зростання цін навряд чи перевищить нещодавні показники, коли автогаз дорожчав до 36,7 грн/л через блокування кордону з Польщею.

"Як сильно при цьому зросте роздрібна ціна, невідомо. Я стикався з оцінками, що навряд чи ціна літру газу перевищить 40 грн (зараз – 29,5 грн)... Я бачив також інші розрахунки. Згідно з ними, ціни на скраплений газ зростуть десь на 5,5 грн/л, до 35,5 грн за літр. LPG все одно залишиться дешевшим за бензин щонайменше на 30%", – додав Лямець.

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Як повідомлялося, раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада протягом кількох місяців може розглянути питання підвищення акцизу на автогаз. За його словами, може йтися про підвищення ставки акцизу на скраплений газ до 160-170 євро за 1000 літрів, проте остаточне рішення має підготувати Кабмін.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення РФ в Україну: ПДВ – до 20%, акциз на бензин – до 213 євро, на дизпаливо – до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз становить 52 євро за 1000 л.