Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через зростання цін, – EastFruit

В Україні прискорюються темпи зростання цін на картоплю, що призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок імпортної продукції на ринок країни. Так, з 4 січня 2024 року в Україну почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії, що вимірюються сотнями тонн.

Про це розповів економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, передає EasFruit.

"Наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію, як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро. Фактично за рік ціни на цей товар зросли в 3,5-4 раза. При цьому буквально за останні три тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах Євросоюзу, що зробило імпорт картоплі економічно доцільним", – зауважив експерт.

Він додав, що протягом кількох сезонів поспіль оптові ціни на картоплю в Україні переважно не покривали витрат на її вирощування у професійних господарствах, змушуючи багатьох професійних картоплярів економити, зокрема й на якісному посівному матеріалі.

"Це, своєю чергою, призводило до зниження якості продукції, що обмежувало можливості експорту навіть у ті країни, куди Україна мала можливість постачати продукцію. У результаті це призвело до зниження обсягів виробництва картоплі, оскільки багато дрібних виробників картоплі переналаштувалися на інші культури, зокрема на цибулю, моркву, капусту або буряк. Крім того, населення, після збільшення площ у 2022 році та подальшого падіння цін на ринку, також знизило масштаби вирощування", – пояснив Ярмак.

За його словами, це в сукупності з ненайсприятливішими погодними умовами та сформувало дефіцит якісної продовольчої картоплі на ринку України.

Водночас, зазначається, що якщо зараз Україна почала імпорт картоплі з Польщі та інших країн ЄС, тому що ціни там зараз нижчі, то, цілком імовірно, найближчим часом ціни на картоплю в Польщі також підуть вгору. Це призведе до необхідності збільшувати оптові ціни на продукцію і в Україні, щоб імпорт і далі мав сенс.