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Гривня відступає від історичних мінімумів: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

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Гривня відступає від історичних мінімумів: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
Курс гривні почав укріплюватися після падіння до історичних мінімумів цього тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 12 січня, до 37,9982 грн/$, порівняно з 38,1923 грн/$ у четвер.

Водночас курс гривні до євро також укріпився – до 41,7410 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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