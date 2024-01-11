Дефіцит бюджету Росії перевищив прогноз Путіна у 2 рази

Дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками 2023 року становив 3,24 трильйона рублів або 1,9% ВВП країни.

Про це свідчать попередні дані Мінфіну РФ, пише російська редакція Forbes.

Закон про федеральний бюджет на 2023 рік передбачав дефіцит у розмірі 2,93 трильйона рублів або 2% ВВП країни. Проте минулого жовтня російський президент Путін прогнозував, що дефіцит бюджету становитиме лише 1% ВВП, а міністр фінансів Антон Сілуанов у грудні говорив, що дефіцит "може бути меншим, ніж 1,5%".

За попередніми оцінками, доходи федерального бюджету РФ у минулому році зросли на 4,7% – до 29,12 трлн рублів.

При цьому обсяг доходів бюджету від нафти і газу впав до 8,82 трлн рублів – це на 23,9% менше, ніж у 2021 році (11,59 трлн рублів), але більше за передбачену у бюджеті базову суму нафтогазових доході (8 трлн рублів).

Водночас ненафтогазові доходи російського бюджету за рік зросли на 25% і склали 20,3 трильйона рублів, перевищивши план на 18,1% або на 3,1 трлн рублів.

Обсяг видатків федерального бюджету за 2023 рік збільшився на 4% і становив 32,36 трлн рублів.

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Дефіцит бюджету у розмірі 1,9% ВВП виявився гіршим за очікування, які наприкінці грудня оприлюднив голова Мінфіну Антон Сілуанов, зауважує видання.

"Ми зараз (за підсумками 2023 року, – ред.) очікуємо дефіциту близько 1,5% до ВВП", – розповідав очільник російського Мінфіну, припустивши, що після всіх уточнень і перерахунків дефіцит "може бути меншим, ніж 1,5%".

Президент Росії Володимир Путін на початку жовтня назвав ще оптимістичнішу оцінку – близько 1%.