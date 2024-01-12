Податківці торік оштрафували підприємців за відсутність касових апаратів на 1,65 мільярда. Кількість штрафів зросла втричі

Упродовж січня-листопада 2023 року Державна податкова служба наклала на підприємців 29 753 штрафи за порушення при використанні реєстраторів розрахункових операцій (П/РРО) на загальну суму 1,65 млрд грн. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

При цьому, більш ніж на половину зазначеної суми – 988,15 млн грн – підприємців оштрафували у серпні. Цікаво, що саме за цей місяць було проведено найменшу за рік кількість перевірок – лише 1640, але виписано найбільшу кількість штрафів –3336.

Станом на початок грудня 2023 року в Україні працює 287,4 тисячі РРО та 554,6 тисячі ПРРО. За даними аналітиків, сплеск встановлень апаратів у 2023 році припав на вересень – +15% за місяць. Це пов’язують зі скасуванням у жовтні мораторію на перевірки наявності касових апаратів, введеного на початку повномасштабного вторгнення.

В українській компанії з автоматизації закладів Poster зазначають, що багато підприємців до останнього були не готові до повернення перевірок.

"Враховуючи, що якась частина підприємців використовує фізичні РРО та сторонні інтеграції, можна припустити, що десь третина бізнесів все ще не були готові до дедлайну 1 жовтня", – вважає Родіон Єрошек, CEO та співвласник Poster.

Наразі кількість "кас у смартфоні" майже вдвічі перевищує кількість звичайних. Порівняно з листопадом 2021 року кількість ПРРО зросла учетверо рази, натомість РРО поменшало на 5%.

Попри таке стрімке зростання, на ПРРО наразі припадає лише 29% від загальної кількості чеків. Проте рік до року їх більшає: для порівняння, у 2021 році частка чеків ПРРО складала лише 2,7%.

Загалом за 11 місяців 2023 року було виписано 6,62 млрд чеків на загальну суму 2,3 трлн грн. Загальна сума чека за П/РРО зросла у 1,5 рази у порівнянні з 2021 роком.

Як повідомлялося, що Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.