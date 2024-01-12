Фонд гарантування заявив про інформаційну атаку з боку акціонерів ліквідованого за міскодинг банку

У Фонді гарантування вкладів фізосіб заявляють про чорну піар-компанію з боку власників одного з ліквідованих за міскодинг банків.

Про це у колонці "Хто і чому замовляє брудні кампанії проти Фонду гарантування вкладів" повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик, передає УНІАН.

За даними відомства, на "інформаційну помсту" було спрямовано колосальні ресурси.

"Кілька місяців поспіль ми спостерігали за підготовкою цієї кампанії. На Фонд гарантування вкладів обрушився шквал однотипних інформаційних запитів, а у низці ЗМІ та телеграм-каналів з’явилися абсолютно ідентичні, дослівно передруковані матеріали, неприкрито заангажовані та незбалансовані", – зазначив Оленчик.

У Фонді заявляють, що є обґрунтовані підстави вважати, що за чорною піар-кампанією стоять власники одного з банків, що виводяться з ринку за міскодинг – маніпуляції з приховування реального походження платежів, пов’язаних з гральним бізнесом.

"Кошти, на які вони дуже розраховували для себе особисто, дістались кредиторам банку та державі, – зокрема, вже під управлінням Фонду з цього банку було перераховано Державній податковій службі понад пів мільярда гривень, які банк заборгував державі, ще працюючи на ринку і маючи мільярдні прибутки. Цілком очевидне їхнє розчарування...власникам збанкрутілих банків доведеться відкласти придбання елітної нерухомості та яхт до кращих часів", – пише заступник директора-розпорядника Фонду гарантування.

На офіційному сайті Фонду поширені у ЗМІ матеріали назвали "інформаційною помстою" та оприлюднили офіційний фактчек.

"Ми завжди відкриті до конструктивної критики, але є різниця між критикою та відвертою "чорнухою". У цієї брудної медіакампанії буде продовження. Гроші заплачено, процес запущено. Проте спроби чинити тиск на посадових осіб Фонду, як і завжди, будуть безрезультатними", – підсумував Андрій Оленчик.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни з банківського ринку України за рішенням Національного банку було виведено 8 банків. Два із них – АТ "Айбокс Банк" та АТ "АКБ "Конкорд" – згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушення банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

На початку грудня 2023 року Фонд заявив про перерахування з рахунків АТ "Айбокс Банк" Державній Податковій Службі України 550 млн грн. Таким чином було частково задоволено вимоги податкової, нараховані за результатами перевірки діяльності банку за період до прийняття рішення про його ліквідацію.