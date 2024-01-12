Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин та дизпаливо

За тиждень, з 5 по 12 січня, середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 19 копійок і становить 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 копійок – до 54,42 грн/л, а дизельне пальне – на 19 копійок, до 51,22 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях Укрнафти" бензини здешевшали на 50 копійок: А-95 – до 48,90 грн/л, А-95+ – до 50,90 грн/л, ДП – до 49,40 грн/л. Також на 50 копійок зменшили ціни ZOG, Green Wave і "Фактор".

На гривню здешевшало пальне у мережі Prime. На станціях "Привату" здешевшали стандартна пятірка і дизпальне у середньому на 35 копійок.

Такі мережі як Shell, U.GO, Chipo, VostokGaz, "Авантаж 7", "Маркет" і інші зменшили ціну пального на 10-90 копійок.