Росія готується до конфіскації заморожених резервів на $300 мільярдів, – Bloomberg

Російська влада розпочала консультації з провідними юристами, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи ЄС конфіскувати частину із заморожених резервів російського центробанку на суму $300 мільярдів на користь України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела у Москві, які вивчають можливість конфіскації цих коштів.

На їх думку, загалом конфіскація російських заморожених резервів малоймовірна, проте центробанк РФ веде перемовини з міжнародними юридичними фірмами про представництво його інтересів у міжнародних судах на випадок, якщо це все ж відбудеться.

Російська влада також найняла експертів, які мають проаналізувати відповідне законодавство за кордоном і прецеденти в інших країнах.

При цьому російські високопосадовці, які залучені до дискусій з цього питання, упевнені, що розгляд справи в міжнародних судах завадить передати конфісковані кошти Україні, навіть якщо Росія не зможе повернути над ними контроль.

Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації російських резервів на підставі законів, ухвалених після їх заморожування через санкції.

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Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна в липні минулого року заявила, що установа "майже готова" оскаржити саме рішення про заморожування активів.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, адміністрація президента Джо Байдена підтримала внесення змін до законодавства США, які дозволять конфіскувати деякі російські активи. Однак Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками із "Великої сімки", особливо в Європі, де зберігається близько двох третин заморожених російських коштів.