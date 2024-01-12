У Мінекономіки спрогнозували зростання ВВП України на 4,6% та інвестиційний бум

Міністерство економічної політики та торгівлі прогнозує сповільнення зростання ВВП України у 2024 році до 4,6% за умови збільшення інвестицій на 29,6%, що сформує найбільший позитивний внесок у зростання ВВП.

Про це повідомила очільниця міністерства, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує пресслужба Мінекономіки.

Зростання вартісних обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на 9%, імпорту товарів та послуг – на 5,9%.

За словами Свириденко, міністерство оцінює зростання ВВП України за підсумками 2023 році у 5%.

"У порівнянні з довоєнним 2021 роком зросла роль держави: сьогодні провідну роль відіграє сектор загальнодержавного управління – це наша оборона і безпека, соціальний захист, допомога бізнесу. За оцінками Мінекономіки за 9 місяців 2023 року питома вага доданої вартості державного управління у ВВП збільшилася на 15 в.п. і склала 21,2% проти 6,2% у 2021 році. По суті цей сектор забезпечує безпеку і допомагає пристосовуватись економіці до нових умов", – відзначила Свириденко.

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Крім того, пріоритетом економіки воєнного часу є фінансування інвестицій у оборонно-промисловий комплекс, у відновлення зруйнованої інфраструктури. Так, у порівнянні з 2021 роком, питома вага валового нагромадження основного капіталу у ВВП зросла майже на 4 в.п. до 17,1% переважно коштом бюджетного фінансування.

Разом з тим, Мінекономіки фіксує зміну пріоритетів споживання, зокрема, падіння споживання домашніх господарств. Зокрема, питома вага кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП зменшилась майже на 2 відсоткових пункти – до 66,3%, у тому числі через виїзд українців за кордон.

Як повідомлялося, Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році до 4,8% з 2% і спрогнозував уповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році.