Відбір газу з українських сховищ зріс до рекорду за останні два роки

Обсяги відбору природного газу з українських підземних сховищ газу (ПСГ) 9 січня сягнули 104 млн кубометрів за добу.

Це найвище значення відбору газу зі сховищ за більш ніж два роки – з кінця грудня 2021 року, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.

Порівняно з попереднім днем відбір газу зріс на 15% або на 14 млн кубометрів.

"Помітне зростання обсягів відбору газу зі сховищ в останні дні, передусім, пов’язано з похолоданням на всій території України. Похолодання призвело до збільшення споживання газу в Україні", – пояснюють аналітики видання.

За оцінками ExPro, 9 січня споживання газу в Україні перевищило 140 млн кубометрів, що є найвищим добовим значенням з січня 2022 року. Крім того, частина природного газу зі сховищ йде на експорт – 9 січня він становив 16 млн куб. м.

Крім того, в останні дні спостерігається зростання обсягів експорту газу з "митного складу" до Молдови на фоні похолодання.

Загалом, станом на 9 січня в українських ПСГ зберігалося 12,45 млрд куб м природного газу з урахуванням 554 млн куб м буферного газу. Зокрема, на "митному складі" ПСГ зберігалося 2,18 млрд куб м газу.

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Як повідомлялося, у цьому опалювальному сезоні Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу (без урахування 554 млн куб. м буферного газу).

Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігають газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року.